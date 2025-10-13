2011'den önce yaklaşık 250 Çerkez ailenin yaşadığı köylerde bugün sadece yaklaşık 60 aile bulunuyor.

Sınır hattına yakın konumda bulunan Biracem ve Biraka köyleri, İsrail askerlerinin güvenlik gerekçesiyle sık sık köy çevresine inip devriye gezmesi ve bölgedeki askeri varlığın yoğunluğu nedeniyle uzun süredir sivil yaşamdan uzak bir görüntü sergiliyor.

İsrail'in varlığı bölgedeki siviller üzerinde ciddi baskı oluştururken, halk güvenlik kaygıları nedeniyle sokaklara çıkmakta zorlanıyor, günlük yaşamını sürdüremiyor.

Köylerin çevresinde konuşlu askeri yerleşimler bulunması ve bazı askeri araçların köylerin içine kadar girmesi gibi nedenlerle harabeye dönmüş yapılarda hayat mücadelesi veren ailelerin sayısı her geçen gün azalıyor.

İsrail askeri araçları, köydeki kontrol noktalarında içinde asker olmadan duruyor. Ayrıca, köy merkezindeki terkedilmiş Birleşmiş Milletler gözlem noktası, savaş sırasında büyük zarar görerek yıkılmış durumda bulunuyor.

Biracem ve Biraka köy muhtarı Seyfettin Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan sıkıntıları anlattı.

Çavuş, ulaşım imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirterek, "Ulaşım araçları çalışmıyor, öğrenciler, memurlar, okula ve işlerine gidemiyor." dedi.

Savaş öncesinde bölgenin canlı bir yapısı olduğunu ifade eden Çavuş, "Eskiden Şam'dan, Dera'dan ve başka bölgelerden turistler gelirdi. O zamanlar köyümüzde yaklaşık 250 aile yaşıyordu. Bugün ise bu sayı 60'a kadar düştü. Kalanların çoğu yaşlı ve emekli. Gençler geri dönmüyor çünkü burada çalışma imkanı yok. Sadece tarımla uğraşan birkaç kişi kaldı." diye konuştu.

- İSRAİL DEVRİYELERİ HER GÜN KÖYDE

İsrail'in, köy çevresindeki askeri varlığına da dikkati çeken Çavuş, "İsrail devriyeleri günde birkaç kez sabah, öğle, akşam geçiyor. Bazen evlere giriyor, bazen insanları alıkoyuyorlar. Hafta sonları köyümüze gelenler olurdu, artık kimse gelmiyor. Herkes korkuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in çevredeki dağlarda üsler kurduğunu belirten Çavuş, "Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'ndan uzanarak gelen sıradağlarda İsrail'in kurduğu askeri noktalar köyümüze kadar uzanıyor. Artık neredeyse köyümüzün içindeler." dedi.

- İSRAİL İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN GERİ ÇEKİLSİN

Çavuş, "Biz Çerkezler iki köyde yaşıyoruz. Silahımız yok. Yine de birkaç ay önce bazı kişileri alıkoydular. Savaşlardan çok yorulduk. Barış ve huzur istiyoruz. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilsin, eski sınırlarımıza dönülsün. Hayatımızın büyük kısmı savaşlarla, ölümlerle ve yıkımlarla geçti. Artık bunun son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.