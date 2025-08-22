İSTANBUL 34°C / 24°C
Dünya

Çernobil çevresinde olağanüstü durum tespiti: Uçak savar sesi duyuldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Çernobil'de perşembe sabahı uçak savar sesi duyuldu ve tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildi.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 21:53 - Güncelleme:
Çernobil çevresinde olağanüstü durum tespiti: Uçak savar sesi duyuldu
UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali ile Çernobil Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil'deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildiği ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavara ait olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.

Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, geçen hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğunu bildirdiği kaydedildi.

Güvenilir soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların sürdüğü belirtilerek, suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek "soğutma kaybının" nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı.

