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Çernobil'e gizlice giren 2 Amerikalı yakalandı

Ukrayna polisi, Çernobil Nükleer Santrali’ne izinleri olmadan giren 2 Amerikalıyı yakaladı.

  • İHA
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Ukrayna’nın Pripyat şehrinde bulunan Çernobil kasabasına kurulan Çernobil Nükleer Santrali, Sovyetler Birliği döneminde 1986 yılında deney yapıldığı sırada patlamıştı. Dünya tarihinin en büyük nükleer faciası olarak tarihe geçen olayın etkilerinin hala sürmesi nedeniyle Ukrayna tarafından özel izinler haricinde Çernobil kasabasına girişler yasaklanmıştı. Bu yasağa rağmen 2 Amerikalının kasabaya gizlice girdiği öğrenildi. Ukrayna Polisi’ndan yapılan açıklamada devriye gezen bir polisler tarafından kasabanın içerisine girmiş olan 2 kişinin tespit edildiği belirtildi. Polisler hemen kişileri yakalayarak ekip aracına bindirdi. Karakola gönderilen 2 kişinin ifadesi alınmaya başlandı.
 
AMERİKAN VATANDAŞI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
 
Ukrayna polisi tarafından yapılan basın duyurusunda, gözaltına alınan 1’i kadın 2 kişinin kimlik sorgularında Amerikan vatandaşı oldukları ve ABD’nin San Diego eyaletinden Ukrayna’ya geldikleri, yakalanan kadının 21 yaşında, erkeğin ise 42 yaşında olduğu açıklandı. Yakalananların sağlık kontrolleri ve ifadelerinin alınmasının ardından cezaevine gönderildiği açıklanırken olayla ilgili Amerikan makamlarıyla ilişkiye geçildiği aktarıldı.
 

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