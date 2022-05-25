İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3358
  • EURO
    17,4579
  • ALTIN
    974.144
  • BIST100
    2395.91
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cesedi parçalayıp asitte eritmişlerdi! Ülkenin ilk başbakanının kemiklerini teslim edecekler
Dünya

Cesedi parçalayıp asitte eritmişlerdi! Ülkenin ilk başbakanının kemiklerini teslim edecekler

Belçika hükümeti, 1961'de öldürülen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) ilk başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait birkaç kemik parçasını ailesine iade edecek. Belçika parlamentosu, 2001'de bazı Belçikalı yetkililerin Lumumba'nın ölümünden 'ahlaken sorumlu' olduğu sonucuna vardı. Bir yıl sonra da Belçika hükümeti resmen özür diledi.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Lumumba'dan kalan parçaların iadesi için 20 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda tören düzenlenecek.

Belçika Kralı Philippe'in KDC'ye haziranın ikinci haftasında yapacağı ziyaretin ardından düzenlenecek törene, ev sahibi ülke yetkililerinin yanı sıra Lumumba ailesi de katılacak.

Belçika hükümetinden yapılan açıklamada, törenin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olarak görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Patrice Emery Lumumba'dan kalanlar, zor zamanlar da dahil olmak üzere ülkelerimizin ortak geçmişini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Lumumba, KDC'nin Haziran 1960'ta Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkenin ilk başbakanı olmuştu. İç karışıklık ve siyasi krizler nedeniyle sadece eylül ayına kadar görevde kalan Lumumba, ev hapsine alındı. Ev hapsinden kaçarken Albay Joseph Mobutu'nun askerlerince yakalanan Lumumba, ayrılıkçı bir gruba teslim edildikten sonra idam edildi.

Lumumba'yı idam eden gruba Belçikalı güvenlik görevlilerinin danışmanlık yaptığı, KDC'li liderin cesedinin parçalara ayrılarak sülfürik asitte eritildiği yıllar sonra belirlendi.

Belçikalı görevliler arasında bulunan polis müdürü Gerard Soete, 1999'da Lumumba'nın öldürülmesine yardım ettiğini kabul etti. Soete, bu olay sırasında Lumumba'nın biri altın kaplı birkaç dişini ve el parmak kemiklerini alarak yıllarca sakladığını kabul etti.

Belçika parlamentosu, 2001'de bazı Belçikalı yetkililerin Lumumba'nın ölümünden "ahlaken sorumlu" olduğu sonucuna vardı. Bir yıl sonra da Belçika hükümeti resmen özür diledi.

2000 yılında ölen Soete hakkında hiçbir zaman dava açılmadı. Soete, Lumumba'dan kalan parçaları ölene kadar sakladı. Soete'nin kızı Godelive Soete 2016'da bir Belçika dergisinin muhabiriyle yaptığı röportajda Lumumba'nın dişlerinden birini gösterdi. Bunun üzerine Godelive Soete'nin evinde arama yapan polis, Lumumba'nın kalıntılarına el koydu.

  • Belçika
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Patrice Lumumba

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.