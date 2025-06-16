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Dünya

Cesetler enkazdan çıkarılıyor! İsrail'de ölü sayısı artıyor

İran'ın gece düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Cesetler enkazdan çıkarılıyor! İsrail'de ölü sayısı artıyor
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Polisten yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

İsrailli yetkililer, İran'ın geceki misillemelerinde Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da 4, Bnei Brak kentinde de 1 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İran'ın 13 Mayıs'ta başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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