Cesur duruş! İsrail büyükelçisi konferanstan çıkarıldı

İsrail'in Etiyopya'daki Büyükelçisi Avraham Neguise, başkent Addis Ababa'da düzenlenen 1994 Ruanda Soykırımı'nı Anma Konferansı'ndan Afrika Birliği üyesi bazı ülkelerin tepkisi üzerine çıkarıldı.

Bu karar, bazı Afrika Birliği üyesi devletlerin toplantıya katılmayı reddetmesinin ardından alındı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Cibutili Mahmud Ali Yusuf'un tavrı sert dille eleştirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, "İsrail'in Addis Ababa'daki büyükelçisinin davetli olduğu ve Tutsi soykırımı kurbanlarını anma amacı taşıyan bir etkinlikte Komisyon Başkanı Yusuf'un anti-İsrail siyasi unsurları gündeme taşıması kabul edilemez bir davranıştır." ifadesini kullandı.

Bu tutumun, hem Ruanda hem de Yahudi halkının tarihine yönelik temel anlayış eksikliğini gösterdiğini savunan Marmorstein, "Bu kabul edilemez davranış, öncelikle kurbanların anısına zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Marmorstein, Bakanlığın olayın ciddiyetini ilgili taraflara diplomatik yollardan iletmek üzere gerekli adımları atacağını duyurdu.

HAMAS, İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİNİN ETİYOPYA'DAKİ SOYKIRIM KONULU KONFERANSTAN ÇIKARILMASINDAN MEMNUN

Hamas, Etiyopya'da düzenlenen bir konferanstan İsrail büyükelçisinin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı ve bunun Filistin davasını destekleyen Afrika değerleri ve ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Afrika Birliği'nin, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Ruanda soykırımı konulu konferanstan Siyonist İsrail'in büyükelçisini çıkarma konusundaki cesur duruşunu takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrailli büyükelçinin konferanstan çıkarılmasının "Afrika Birliği'nin değer ve ilkeleri ve Filistin davasına destek veren tutumuyla uyumlu bir adım olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci Siyonist İsrail'in küstahlığı, soykırımın tartışıldığı bir konferansta kendisini temsilen bir büyükelçi göndermesiyle eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaşırken, onun barbar ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı iğrenç ve benzersiz bir soykırım işlemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bölgesel ve uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail'e karşı kapsamlı bir boykot uygulama, katliamlar ve korkunç ihlallerle dolu karanlık sicilini aklamak için çeşitli platformları kötüye kullanmasını engelleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "ellerinde çocuk ve silahsız sivillerin kanı bulunan" İsrailli yetkililerin yargılanması ve hesap vermesi için çalışılması çağrısı yapıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 21 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine gece saatlerinde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti

07.27 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir gazeteci ve doktorun da bulunduğu 41 Filistinli yaşamını yitirdi.

04.54 ABD'nin New York kentinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

04.34 Mısır'ın birçok kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un El-Ariş kentine yapacağı ziyaret öncesi, Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti.

04.08 Filistin, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Mısır-Ürdün-Fransa üçlü zirvesini ve zirvenin Filistin halkının haklarını destekleyen sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

02.35 ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Başkan Donald Trump yönetimine, ABD vatandaşlarını koruma ve İsrail'e silah göndermeme çağrısında bulundu.

01.38 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma çabalarına karşı çıkan ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep eden binlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi.

00.43 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralananlar ve yaşamı yetirenlerin naaşları, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.