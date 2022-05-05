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  • Haiti'de ''400 Mawozo'' adlı çetenin lideri ABD'ye iade edildi
Dünya

Haiti'de ''400 Mawozo'' adlı çetenin lideri ABD'ye iade edildi

Haiti'de bazı çevrelerce 'Yonyon' olarak bilinen '400 Mawozo' adlı çetenin lideri Germine Joly, yakalanarak ABD'ye iade edildi.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 07:38 - Güncelleme:
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Haiti Ulusal Polisi, açıklamasında, Ekim 2021'de, 5'i çocuk 16 Amerikalı ve bir Kanadalıyı kaçırmaktan sorumlu tutulan çete liderinin ABD'ye iade edildiğini doğruladı.

ABD yargı makamlarının adli talebi üzerine bu kararın verildiğini belirten yetkililer, Joly'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) uçağıyla dün ABD'ye gönderildiğini bildirdi.

Joly'nin, ABD vatandaşlarının kaçırılması, fidye, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanacağı değerlendiriliyor.

Polisin operasyonlarına rağmen çetelerin ciddi hüküm sürdüğü ülkede, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana Haiti'de güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.

- "400 MAWOZO" ADLI ÇETE KAÇIRMIŞTI

Misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Haiti İnsan Hakları Araştırmaları Analizi Merkezinden (CARDH) 16 Aralık'ta yapılan açıklamada, çetenin elinde bulunan tüm rehinelerin özgürlüğüne kavuştuğu duyurulmuştu.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam 2020 yılında 234'tü.

  • 400 Mawozo
  • Haiti

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