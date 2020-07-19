Cevad Zarif: Irak ile yeni anlaşmalar imzalanacak

IHA & AA 19 Temmuz 2020 Pazar 13:46 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:50

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi ziyarette bulunduğu Irak’ın Başkenti Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Zarif ve Hüseyin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Irak ve İran ilişkilerinin hiçbir zaman sarsılmayacağını söyleyen Zarif, Irak’ın bölgedeki olumlu rolünü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Enerji alanında Irak ile iyi ilişkilerimiz var ve devam edecek. Irak ile önümüzdeki günlerde gerçekleşecek birçok anlaşmamız bulunuyor” dedi.

Ülkesinin iç işlerine karışılmaması şartıyla bütün komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını vurgulayan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise, “Irak’ı bölgesel ve ulusal gerginliklerden uzak tutmaya ve egemenliğini korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.