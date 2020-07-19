İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cevad Zarif: Irak ile yeni anlaşmalar imzalanacak
Dünya

Cevad Zarif: Irak ile yeni anlaşmalar imzalanacak

Irak'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin Irak ile yeni anlaşmalar imzalayacağını söyledi.

IHA & AA19 Temmuz 2020 Pazar 13:46 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:50
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi ziyarette bulunduğu Irak’ın Başkenti Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Zarif ve Hüseyin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Irak ve İran ilişkilerinin hiçbir zaman sarsılmayacağını söyleyen Zarif, Irak’ın bölgedeki olumlu rolünü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Enerji alanında Irak ile iyi ilişkilerimiz var ve devam edecek. Irak ile önümüzdeki günlerde gerçekleşecek birçok anlaşmamız bulunuyor” dedi.

Ülkesinin iç işlerine karışılmaması şartıyla bütün komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını vurgulayan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise, “Irak’ı bölgesel ve ulusal gerginliklerden uzak tutmaya ve egemenliğini korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.