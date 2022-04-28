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Dünya

Ceyhun Bayramov, mevkidaşı Emir Abdullahiyan ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'un telefonda görüştüğü bildirildi.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme yolları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesini sağlayan karşılıklı ziyaretlerin devamının önemine işaret eden Abdullahiyan, 11-12 Mart'ta Bakü'de yapılan İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İş Birliği Komisyonu toplantısı ile iki ülke arasında varılan iş birliği anlaşmalarının en kısa sürede hayata geçirilmesini umduğunu dile getirdi.

Her iki ülkede Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığını hatırlatan Abdullahiyan, kara sınırlarında salgın tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı hak ihlallerine de dikkati çeken Abdullahiyan, Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanı Azerbaycan'ın kan dökülmesini ve Filistinlilere yönelik ihlalleri durdurmada etkili bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan işgalinden kurtarılmış bölgelerin yeniden inşasında İranlı şirketlerin varlığını ve faaliyetlerini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade eden Bayramov, ülkedeki sağlık yetkililerinin onayıyla da kara sınırlarındaki kısıtlamaların kaldırılmasını umduğunu kaydetti.

Bayramov, Filistinlilerin haklarının savunulmasında İslam ülkelerinin ortak desteğinin önemini vurgulayarak, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanı olarak Filistin meselesi ve Filistinlilerin haklarının korunması konusunda sunulan teklifleri takip etmeye ve desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

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