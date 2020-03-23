Cezaevinde olan ABD'li yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı

AA 23 Mart 2020 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:55

BBC'nin haberine göre, New York Ceza İnfaz Kurumu, Weinstein'ın kaldığı hapishanede koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı belirtildi.

Weinstein'in avukatlarından İmran Ensari, konuyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapılmadığını belirterek, "Weinstein'in sağlık durumuyla ilgili elbette endişeliyiz. Süreci yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

New York'taki Wende Cezaevi'nde 5 çalışan ve 10 mahkumda da Kovid-19'a rastlandığı açıklanmıştı.