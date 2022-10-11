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Dünya

Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı

Cezayir ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki enerji diyaloğunun dördüncü üst düzey yıllık toplantısı, Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Avrupa Birliği Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson başkanlığında yapıldı.

AA11 Ekim 2022 Salı 01:05 - Güncelleme:
Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı
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Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, başkent Cezayir'deki Enerji ve Maden Bakanlığı'nda düzenlenen toplantı, Cezayir ile AB arasında enerji alanında stratejik ortaklığın oluşturduğu ve tüm ortak çıkar dosyalarını kapsayan diyalog mekanizmaları çerçevesinde gerçekleşti.

Haberde, toplantıyla hidrokarbon arama ve üretimine yönelik yatırımların geliştirilmesi, doğal gaz endüstrisinin gelişmesi için, hidrojen geliştirme, elektrik ve ayrıca Cezayir ile yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği alanında iş birliği olanaklarının ele alındığı belirtildi.

Söz konusu toplantının basına kapalı gerçekleştiği aktarılan haberde, bu toplantı bağlamında yarın başlamak üzere 2 gün sürecek ikinci Cezayir-AB Enerji Forumu yapılacağı kaydedildi.

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