Cezayir Batı Sahra'daki BM barış gücünün görev süresinin uzatılmasına tepki gösterdi

AA 31 Ekim 2021 Pazar 19:51 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 19:51

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra'da insan hakları durumunun incelenmesi ve Fas'ın Gergarat Sınır Kapısı'ndan çekilmesi yönündeki taleplerinin BMGK tarafından dikkate alınmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Cezayir, Güvenlik Konseyinin bazı etkili üyelerinin baskıları nedeniyle sorumluluk ve öngörüden yoksun ve taraflı bir tavır almasını esefle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir'in Batı Sahra'daki durumun ve alınan kararın farkında olduğu belirtilen açıklamada, BMGK'nın kararına ilişkin, "Bu taraflı karara destek verilmemektedir." denildi.

Polisario Cephesi de dün yazılı bir açıklamayla, BMGK'nin "bölgede devam eden savaş durumunu tamamen görmezden geldiği" ifadeleriyle söz konusu karara tepki göstermişti.

- Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Sorunun çözümü konusunda bir süredir yeni gelişme yaşanmazken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mayıs 2019'da istifa eden Horst Köhler'in yerine 6 Ekim'de Batı Sahra Özel Temsilciliğine Staffan de Mistura'yı atadığını duyurmuştu.

Cezayir, 22 Ekim'de Batı Sahra sorununun görüşülmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "yuvarlak masa toplantıları"ndan çekildiğini açıklarken, BMGK 29 Ekim'de Batı Sahra'daki MINURSO'nun görev süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı.