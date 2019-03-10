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Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika ülkesine döndü

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, bir süredir tedavi için bulunduğu İsviçre'den ülkesine döndü.

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, bir süredir tedavi için bulunduğu İsviçre'den ülkesine döndü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den ülkesine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Uluslararası hava trafiğini takip eden "Flightradar24" internet sayfası da Buteflika'yı taşıyan uçağın Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Askeri Havalimanı'na yerel saatle 16.30'da indiği bilgisine yer verdi.

Yerel kaynaklar da bu sabah itibarıyla Boufarik Askeri Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemi alındığını aktardı.

İsviçre'deki Tribune de Geneve gazetesi ise Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) idaresinin, Buteflika'nın tedavi gördüğü 8. kattaki görevlilere çabalarından dolayı teşekkür mektubu gönderdiği bilgisini paylaştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" için İsviçre'ye gideceği bildirilmişti.

Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması üzerine bir süredir ülkede gösteriler düzenleniyor.

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