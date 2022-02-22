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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan doğalgaz üreticileri ve tüketicilerine çağrı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, doğalgaz üreticileri ve tüketicilerini Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) öncülüğünde verimli ve yapıcı bir diyaloga davet etti.

AA22 Şubat 2022 Salı 13:19 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 13:20
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Katar'ın başkenti Doha'da "Doğalgaz... Enerjinin Geleceğini Çizmek" adıyla düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda (GECF) konuşan Tebbun, doğalgaz üreticileri ve tüketiciler arasında GECF öncülüğünde verimli ve yapıcı bir diyalog çağrısı yaparak, ülkesinin, forumu, enerji konusunda daha etkin bir rol oynama gücüne sahip olarak gördüğünü belirtti.

Forumun gaz piyasalarındaki çeşitli aktörler arasında yapıcı ve üretken bir diyalog kurma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Tebbun, "Cezayir, ortak çıkarlarımızı ve diyalogu destekleme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Forumu, doğalgazla ilgili tüm konularda, özellikle ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin teşvik edilmesinde daha aktif bir oyuncu olmaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, Aralık 2008'de üye ülkeler arasında deneyim, bilgi paylaşımı, iş birliği ve koordinasyon seviyesinin yükseltilmesi için Doha merkezli kuruldu.

Forum; Katar, Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Rusya, Trinidad ve Tobago ile gözlemci üye olarak Venezuela, Angola, Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

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