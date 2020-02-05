Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Anayasa değişikliği için istişare görüşmeleri

AA 05.02.2020 21:55 - Güncelleme: 05.02.2020 21:55

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, Anayasa değişikliği ve ülkedeki genel durumu değerlendirmek üzere parti liderleri, ulusal isimler ve sivil toplum örgütleriyle yaptığı görüşmeler çerçevesinde Barış Toplumu Hareketi yöneticileriyle bir araya geldi.

Parti heyetinin Anayasa'nın zenginleştirilmesi konusundaki görüşlerini dinleyen Tebbun, halkın meşru taleplerini gerçekleştirme vaadini yerine getireceğini söyledi.

Tebbun, yönetim tarzı ve işleyişte köklü değişikliğe gidileceği, bu adımın da ülkeye her alanda atılım yapmasını sağlama ve kamusal yaşamda ahlaka yeniden itibar kazandırma gibi hedefleri bulunduğunu belirtti.

Barış Toplumu Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da Abdurrezzak Mukri başkanlığındaki heyetin Cumhurbaşkanı Tebbun ile ulusal ve uluslararası meseleleri görüştüğü ve yakın bir bakış açısı yakalamaya çalıştıkları aktarıldı.

Açıklamada, görüşme sırasında ayrıca reformlar, Anayasa değişikliği, genel ve yerel seçimlerin yapılması gibi konuların ele alındığı ifade edildi.

Tebbun, 19 Aralık 2019'daki yemin töreninde "yeni cumhuriyetin" inşa edilmesi yönünde uzlaşı yoluyla köklü bir Anayasa değişikliği için çalışacaklarını belirtmişti.