Cezayir Dışişleri Bakanı'ndan ''İspanya ile aramızda deniz sınırı anlaşmazlığı yok'' açıklaması

AA 04 Mart 2020 Çarşamba 19:36 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 19:36

Cezayir'i ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Cezayirli mevkidaşı Bukadum ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cezayirli Bakan Bukadum, uluslararası medyada iki ülke arasında deniz sınırlarının belirlenmesi hakkında anlaşmazlık bulunduğu yönünde çıkan haberlere cevaben, "Aramızda bir anlaşmazlık yok, bunu tekrarlıyor ve teyit ediyorum." dedi.

Cezayir'in barışçıl bir ülke olduğuna işaret eden Bukadum, "Herhangi bir dünya ülkesine karşı hiçbir plan veya politikamız bulunmuyor. Özellikle de İspanya gibi komşu ve stratejik bir ülkeye." diye konuştu.

İki ülkenin de Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre deniz sınırlarını belirleme hakkına sahip olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade eden Cezayirli Bakan, bir sorun olması halinde müzakere ve diyalog yoluyla çözüleceğini vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Laya ise deniz sınırlarının belirlenmesi meselesinin, iki ülke arasında resmi düzeyde gündeme gelmediğini belirtti.

Laya, sınırların belirlenmesiyle ilgili bir sorun gündeme geldiğinde müzakere etme konusunda tamamen hemfikir olduklarının altını çizdi.

İspanyol basınında, Cezayir'in Batı Akdeniz'de yer alan Caprera Adası'nı ilhak ettiği, Madrid'in ise deniz sınırlarının belirlenmesinin ardından Cezayir'in tek taraflı hareket etmesini reddettiği yönünde haberler yer almıştı.

BM'ye göre hiçbir ülkenin tek taraflı olarak deniz sınırı belirleme hakkı bulunmuyor, bunun komşu devletlerle müzakere edilerek gerçekleştirilmesi gerekiyor.