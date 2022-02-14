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Dünya

Cezayir eski Enerji Bakanı Şekib Halil'e 20 yıl hapis

Cezayir mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla gıyaben yargılanan eski Enerji Bakanı Şekib Halil hakkında 20 yıl hapis kararı verirken, 'uluslararası tutuklama' emrini de onayladı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 17:15 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:15
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Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Halil'in bakanlığı döneminde 2008 yılında Ulusal Petrol Şirketi Sonatrach ile İtalyan şirketi Saipem arasında imzalanan ve ülkenin en önemli petrol limanı Arzeyu'da sıvılaştırılmış gaz tesisi inşası projesiyle ilgili yolsuzluk davasının duruşması başkentteki Sidi Muhammed Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen Halil hakkında 20 yıl hapis kararı verdi.

ABD'de ikamet eden Halil hakkında ayrıca, yaklaşık 3 yıl önce çıkarılan "uluslararası tutuklama" emri de onandı.

Mahkeme, Sonatrach'ın eski icra kurulu başkanlarından Muhammed Mezyan için 5 yıl, El-Abid Feguli için de 6 yıl hapis cezası verdi.

Saipem şirketinin İtalyan yetkilileri hakkında ise hapis ve para cezası ile beraat kararları verilen duruşmada, mahkeme İtalyan şirketi Saipem'in Cezayir kamu hazinesine yaklaşık 137 milyon dolar ödemesine hükmetti.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI

Cezayir Yüksek Mahkemesi, 2019'da eski Enerji Bakanı Halil döneminde Sonatrach'ta yolsuzluk yapıldığına dair soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Açıklamada, Halil'in görev yaptığı 1999-2010 döneminde Sonatrach şirketinin "yasa dışı sermaye hareketleri ve iki yabancı şirketle yaptığı anlaşmalarda usulsüzlüklere ilişkin" yolsuzluk soruşturması başlatıldığı aktarılmıştı. Söz konusu yabancı şirketlerin ise İtalya'dan ENI ve Saipem olduğu belirtilmişti.

Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen Halil, ayrıca 2001-2003 yıllarında Cezayir'in ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın yönetim kurulu başkanlığını da yapmıştı.

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