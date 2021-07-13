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Dünya

Cezayir, eylül ayında Çin ve Rusya ile ortak Kovid-19 aşı üretimine başlayacağını duyurdu

Cezayir makamları, eylül ayından itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin menşeli 'Sinovac' ve Rus menşeli 'Sputnik V' aşılarının ortak üretimine başlanacağını açıkladı.

AA13 Temmuz 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 14:53
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Cezayir Eczacılık Endüstrisi Bakanı Lütfi bin Bahmed, yerel basına yaptığı açıklamada Çin ve Rus taraflarıyla görüşmelerde sona yaklaşıldığını belirtti.

Bin Bahmed, eylül ayından itibaren iki aşının ortak üretimine geçeceklerini söyledi.

Cezayir Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, 45 milyon nüfuslu ülkede toplam 146 bin 942 vaka kaydedilirken, toplam ölü sayısı 3 bin 851'e ulaştı.

Cezayir, 20 milyon aşının ülke çapında sağlık kuruluşlarına sağlanacağı aşılama kampanyasını duyurmasına rağmen ülkede şu ana kadar 2 milyon kişinin aşı olduğu ifade ediliyor.

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