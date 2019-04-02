Cezayir Devlet Ajansı: Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti
Cezayir Devlet Ajansı, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifa ettiğini duyurdu.
- AA
Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti.
Cezayir Devlet Ajansı, Buteflika'nın istifa ettiğini duyurdu.
ORDU İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın derhal görevi bırakması çağrısında bulunmuştu
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