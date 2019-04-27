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Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri Medeni'nin cenazesi defnedildi

Katar'ın başkenti Doha'da vefat eden Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri Abbasi Medeni, ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Medeni'nin Doha'dan Uluslararası Cezayir Havalimanı'na getirilen cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Belkur eş-Şabi Mahallesi'ndeki evine götürüldü. 

Medeni'nin naaşı, Nadi el-Islah Camisi'nde, aralarında eski FIS yetkililerinin de bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Sidi Muhammed Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Belkur eş-Şabi Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi akın etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Abdullah Caballah ve Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Abdurrezzak Kasum da taziye için çadıra gelenler arasındaydı.

ABBASİ MEDENİ VE FIS

Cezayir'de 1989'da Anayasa'nın kabulünden sonra siyaset sahnesine çıkan yaklaşık 60 partiden en önemlisi Abbasi Medeni ve yardımcısı Ali Bilhac tarafından kurulan İslami Selamet Cephesi idi.

FIS, 1990'daki yerel ve 1991 sonlarındaki genel seçimlerin birinci turundan büyük başarıyla çıkmıştı ancak ikinci tura az bir süre kala "anayasal darbe" olarak nitelendirilen bir girişimle yönetime el konularak parti kapatıldı. Medeni ve bazı arkadaşları tutuklandı. Darbe sonrasında Cezayir "kara dönem" diye anılan kanlı bir iç savaşa sürüklenmişti.

Cezayir makamları, 1997'de serbest bırakılan Medeni'ye Eylül 2000'de ev hapsi cezası vermişti. Medeni ve Bilhac siyasi faaliyetlerden de yasaklanmıştı. Ağustos 2003'te tedavisi için ülkeden ayrılmasına izin verilen Medeni, önce Malezya'ya, oradan da Katar'a gitmişti.

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