Cezayir kara sınırlarını yeniden açma planını iptal etti

Star.com.tr 21 Mayıs 2021 Cuma 23:26 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:26

Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada, Cezayir'in koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kara sınırlarını yeniden açma kararını geri çekti, ancak önümüzdeki aydan itibaren uluslararası uçuşları kısmen yeniden başlatma planıyla devam edeceğini söyledi.

Kuzey Afrika ülkesi Pazar günü, 1 Haziran'da kara ve hava sınırlarını yeniden açacağını, ancak Cezayir havalimanlarına günde sadece beş uçuşla açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune başkanlığındaki Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kara sınırlarının zorunlu haller dışında kapalı tutulmasına karar verildi" dedi. Ayrıntı vermedi.

Cezayir, 3.388 ölüm dahil 125.693 koronavirüs vakası bildirdi.

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