Cezayir: Mali sınırında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker öldü

AA 20 Mart 2022 Pazar 20:27 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 20:27

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali sınırındaki Burc Baci Muhtar çevresinde bulunan "6. Askeri Bölge'de" ordu güçleri ile terörist bir grup arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, teröristlerle çıkan çatışma sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha'nın kendisi ve tüm ordu mensupları adına şehit ailelerine "en içten taziyelerini" ilettiğine yer verildi.

Mali, Nijer ve Libya sınırlarından terörist unsurların sızmasını ve kaçakçılığı önlemeye çalışan Cezayir, sınır bölgelerinde çok sayıda asker bulunduruyor.