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Dünya

Cezayir Milli Marşı'nda ''Fransa'ya yapılan atfın'' geri getirilmesi kararı alındı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki siyasi ve tarihi rekabet ortamının dikkate değer bir kriz yaşadığı dönemde Cezayir Milli Marşı'nda Fransa'ya karşı yapılan atfın geri getirilmesi yönünde karar aldı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Cezayir Milli Marşı'nda ''Fransa'ya yapılan atfın'' geri getirilmesi kararı alındı
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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, 1986 yılında marştan çıkarılan ve Fransa'ya atıfta bulunulan bölümü tekrar marşa ekletmek için kararname yayımladı.

Milli marşın Fransa ile ilgili kısmında, "Ey Fransa, serzeniş vakti geçti, biz o günleri kitap gibi kapattık. Ey Fransa, bugün hesap günüdür, hazırlan ve cevabı bizden al. Devrimimizde karar kesin. Cezayir'in yaşaması için kararlıyız." ifadeleri yer alıyor.

Marştaki söz konusu bölüm, Cezayir'in petrol krizi nedeniyle ekonomik zorluklarla boğuştuğu dönemde Paris ile siyasi sıkıntı yaşamamak için çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle tekrar eklenen bu kısım, artık resmi törenlerde orijinal haliyle okunacak.

Cezayir kaynaklarına göre, "Kasemen (Yemin olsun)" adlı Cezayir Milli Marşı, 1955 yılında M'zab doğumlu Cezayirli şair Müfdi Zekeriya tarafından Fransız Sömürge Kuvvetlerince cezaevine atıldıktan sonra koğuşun duvarlarına kanıyla yazıldı. Bestesi ise Mısırlı müzisyen Muhammed Fevzi tarafından 1963 yılında yapıldı.

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