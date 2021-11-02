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Dünya

Cezayir, ''Paris''te Libya'nın ''kilit rol üstlenmesi gerektiğini'' belirtti

Cezayir, 12 Kasım'da düzenlenecek Paris Konferansı'nda Libya'nın 'kilit bir rol üstlenmesi gerektiğini' bildirdi.

AA2 Kasım 2021 Salı 00:54 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 00:55
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Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 67. yıl dönümü vesilesiyle Cezayir, Libya ve Tunus Dışişleri Bakanlarının görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Cezayir'in başkentinde bir araya geldikleri belirtildi.

Üç bakanın başta Paris Konferansı olmak üzere Libya ile ilgili toplantılara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Trablus yönetimine önceki toplantılarda gereken önemin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, 12 Kasım'da düzenlenecek Paris Konferansında "Libya Devletinin, bu konferansta ana aktör olarak kilit bir rol üstlenmesi gerektiği" vurgulandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin seçimlerden önce 12 Kasım'da Libya konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi 8 Ekim'de Cenevre'deki oturumun ardından, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması konusunun aşamalı olarak çözülmesi yönünde karara varmıştı.

Ülkede çeşitli kurumlar arasında seçim kanununa dair bazı anlaşmazlıklarla birlikte seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması bekleniyor.

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