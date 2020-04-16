Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

AA 16 Nisan 2020 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:57

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 348'e yükseldiğini belirtti.

Fevrar, ülkede 108 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 268'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 783 olduğunu söyledi.

- SUUDİ ARABİSTAN



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 83'e çıktığı belirtildi.

Ülkede ayrıca 518 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 380 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 990'a ulaştığı aktarıldı.

- IRAK



Irak Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 19 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1434'e yükseldiğini bildiren Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 856'ya ulaştığını aktardı.