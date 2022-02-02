Cezayir ve Libya siyasi krizi görüştü!

AA 2 Şubat 2022 Çarşamba 00:06 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 00:06

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lamamra, yarın başlayacak Afrika Birliği Yürütme Konseyinin dışişleri bakanları toplantısına katılmak için gittiği Etiyopya'da Menguş ile bir araya geldi.



İki bakan, gerçekleştirdikleri istişare toplantısında kardeş iki halk ve devlet arasındaki ilişkileri değerlendirdi ve Libya'nın içinde bulunduğu siyasi krizden çıkması için görüş alışverişinde bulundu.

Lamamra, Libyalı mevkidaşına Cezayir'in Libya halkına olan kalıcı desteğini yineledi



Cezayirli bakan, Libya'daki krizin çözümü için "ulusal uzlaşı" fikri doğrultusunda hareket etmenin önemini vurguladı.



Libya Dışişleri Bakanı Menguş da Cezayir'in Libya halkına verdiği destek ve sergilediği dayanışmadan dolayı teşekkürlerini ifade etti.



Afrika Birliği Yürütme Konseyinin dışişleri bakanları toplantısı, yarın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başlayacak.



Üye ülkelerden birçok dışişleri bakanının katılım göstereceği toplantının iki gün sürmesi planlanıyor.

