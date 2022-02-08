Cezayir ve Nijerya enerjide iş birliğini görüştü

AA 8 Şubat 2022 Salı 21:18 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 21:18

Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arkab ve Sylva'nın, "iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği ve ortaklıkların geliştirilmesi" konusunu ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, Nijerya doğal gazının Nijer ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak boru hattı projesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Nijeryalı Bakan Sylva, Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, Nijerya doğal gazını Cezayir'e taşıyacak boru hattının inşasına başlandığını, projenin bir sonraki aşamada Avrupa'ya kadar uzanacağını ifade etmişti.

