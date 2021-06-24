Cezayir ve Tunus'tan Libya açıklaması

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 07:57 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 07:57

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen İkinci Berlin Konferansı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunus ve Cezayir temsilcileri Libya'da istikrar vurgusu yaptı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum Libya'nın toprak bütünlüğünü işaret ederek, "Bizim için batı, doğu, kuzey veya güney Libya yok, sadece bir Libya var." dedi.

Libya halkının meşru taleplerini hayata geçirmek için birleşik kurumlar olması gerektiğini belirten Bukadum, Libya'da kurumların birleştirilmesinin ülkenin kendisi ve bölge ülkeleri için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bukadum, seçimlerin liderlik sorununun çözülmesi konusunda anahtar olduğuna inandıklarını belirterek, ülkede barış ve istikrarı tesis etme açısından da yeni ufuklar açacağını kaydetti.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ise Libya'nın içinde bulunduğu "hassas geçiş aşamasında desteklenmesi" gerektiğini vurgulayarak, çözüm sürecinde bölgeyi etkileyebilecek aksaklıkların yaşanmaması için "hızlı ve birlikte hareket edilmesi" tavsiyesinde bulundu.

Cerendi, "Libya'da istikrar sağlanması konusunda atılan her adım, yeni yürütme otoritesinin kurumları birleştirmesi ve kurumların kalıcı bir temele oturması çalışmalarına olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.