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Dünya

Cezayir'de 16 vilayetin valileri görevden alındı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kapsamlı bir değişiklik çerçevesinde 16 vilayetin valilerinin görevlerine son verdi.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 00:15 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tebbun, vilayet ile bölge yöneticileri (kaymakam) düzeyinde geniş bir değişiklik kapsamında 16 vali ile 3 kaymakamı görevden aldı." denildi.

Açıklamada, ayrıca 10 valinin görev yerlerinde de değişikliğe gidildiğine dikkat çekilirken, söz konusu görevden almalara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Bu kapsamda başkent Cezayir'in valiliğine milletvekili Abdunnur Rabihi, başkentin valisi Ahmed Mabed ise El-Belida vilayetine vali olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 8 Eylül'de de İçişleri dahil olmak üzere 6 bakanlıkta değişikliğe gitmişti.

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