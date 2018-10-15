Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cezayir'de 5 eski general ve bir albay hakkında geçici gözaltı kararı verildi

Cezayir'de yolsuzluk iddiasıyla yargılanan 5 eski general ve bir albay hakkında geçici gözaltı kararı verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cezayir yönetimine yakın kabul edilen "En-Nahar" televizyon kanalının  haberine göre, Buleyde beldesinde askeri soruşturma hakimi, bir süre önce  görevden alınan generaller ve albay hakkında geçici gözaltı kararı verdi.
Eski Jandarma Komutanı Menad Nevbe, Savunma Bakanlığı Maliye Müdürü  Bucuma Budevavir, eski Birinci Bölge Komutanı Habib Şentuf, eski İkinci Bölge  Komutanı Said Bay ve eski Üçüncü Bölge Komutanı Abdurrezzak Eş-Şerif  "gayrimeşru  kazanç elde etme ve üst düzey görevleri kötüye kullanma" suçlamasıyla hakim  karşısına çıkarıldı.
 
Hakimin söz konusu generallerin yanı sıra Vahran vilayeti İstihbarat  Müdürü olarak çalışan eski bir albay hakkında da geçici tutuklama kararı verdiği  belirtildi.
 
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu generallerin  geçen eylülde görevden alınmasının ardından haklarında yurt dışına çıkış yasağı  verilmiş ve pasaportlarına el konulmuştu.
 
Ordunun varlığını her alanda oldukça güçlü hissettirdiği Cezayir'de  kısa süre önce görevlerinin başındaki generallerin yolsuzluk suçlamasıyla yargı  karşısına çıkarılması alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor. Orduya  ilişkin bu ve benzeri gelişmelerin genellikle basına yansımadığı ülkede, üst  düzey subayların mahkemelerde yargılanması haberleri şaşkınlıkla karşılanıyor.
 
Son olarak 2015'te eski Terörle Mücadele Kuvvetleri Komutanı Hassan  Ayet, görevden alındıktan sonra resmi belgeleri yok ettiği suçlamasıyla  yargılanmış ve üç yıl hapse mahkum edilmişti.
 
Gelişmelere ilişkin Cezayir resmi makamlarından henüz açıklama  yapılmadı. Ordudaki atamalar, yer değişimleri ve görevden almalar gibi  alışılmadık durumlar, 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık  yapıldığı yorumlarına neden oluyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA