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Cezayir'de 8 bebeğin öldüğü hastane yangınıyla ilgili 2 yetkiliye hapis cezası

Cezayir'in El-Vadi kentinde bir hastanede çıkan yangın sonucu yenidoğan ünitesindeki 8 bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada 2 yetkili birer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, El-Vadi mahkemesinde görülen davada, hastane müdürü ve yardımcısı hakkında, olayda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle birer yıl hapis ve yaklaşık 400 dolar para cezası verildi.

Hastanede çalışan bir ebe hakkındaki 6 aylık hapis cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Aynı davada yargılanan iki hemşire, bir hasta bakıcı ve hastanenin bakım elemanı ise beraat etti.

Cezayir'in güneydoğusundaki El-Vadi kentinde yer alan Anne ve Çocuk Devlet Hastanesi'nde 24 Eylül 2019'da çıkan yangında yenidoğan ünitesindeki 5 bebek gazdan boğularak, 3 bebek de yanarak hayatını kaybetmişti.

Yangının elektrik ünitesindeki bir arızadan kaynaklandığı bildirilmişti.

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