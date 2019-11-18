Yerel basında çıkan haberlere göre, El-Vadi mahkemesinde görülen davada, hastane müdürü ve yardımcısı hakkında, olayda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle birer yıl hapis ve yaklaşık 400 dolar para cezası verildi.

Hastanede çalışan bir ebe hakkındaki 6 aylık hapis cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Aynı davada yargılanan iki hemşire, bir hasta bakıcı ve hastanenin bakım elemanı ise beraat etti.

Cezayir'in güneydoğusundaki El-Vadi kentinde yer alan Anne ve Çocuk Devlet Hastanesi'nde 24 Eylül 2019'da çıkan yangında yenidoğan ünitesindeki 5 bebek gazdan boğularak, 3 bebek de yanarak hayatını kaybetmişti.

Yangının elektrik ünitesindeki bir arızadan kaynaklandığı bildirilmişti.