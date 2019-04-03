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Cezayir'de Anayasa Mahkemesi'nden Buteflika'nın istifasına onay

Cezayir'de Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının onaylandığını açıkladı.

  • AA
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Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi Buteflika'nın istifası ve cumhurbaşkanlığı makamının boşalması konusunu görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın istifasının ardından cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasanın 102. maddesinin uygulanması çerçevesinde cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı yönündeki belgenin parlamentoya iletileceği aktarıldı.

Anayasa veya kanun, parlamentonun cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını tasdik etmesi için herhangi bir süre belirlemiyor.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dün istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı görevini sona erdirme kararını Anayasa Mahkemesi Başkanı'na resmen bildirmişti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 26 Mart'ta yaptığı açıklamayla "cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin işletilmesi" çağrısında bulundu.

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesi; cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.

Böyle bir durumda cumhurbaşkanlığı görevini 90 gün süreyle Millet Konseyi Başkanı'nın üstlenmesi ve bu sürede seçimlerin yapılması öngörülüyor. Ayrıca söz konusu maddeye göre, cumhurbaşkanlığı makamını geçici olarak üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

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