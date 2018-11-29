Cezayir'de bin Selman'ın muhtemel ziyaretine tepki

Cezayir'deki eski cumhurbaşkanı adaylarından Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Abdullah Caballah ve İşçi Partisi Genel Sekreteri Luisa Hanun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkeye yapması beklenen ziyarete tepki gösterdi.

Caballah (1999 ve 2004 cumhurbaşkanı adayı) Facebook sayfasında bin Selman'ın ziyaretine ilişkin, "Davranışlarında mutedil oluncaya ya da görevi bırakıncaya kadar sana hoş geldin yok" başlığı taşıyan bir açıklama yaptı.

Abdullah Caballah, "bin Selman'a suç atfedilmeye devam ediyor. Bu suçlar farklı şekiller alıyor. Bunların en sonuncusu özgürlük ve insan onuru için mücadele eden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiydi. Tüm dünya bu olayın vahşetiyle çalkalandı. Olay, insanların kalbinde büyük bir acıya sebep oldu. Farklı şekillerde kınamalar yapıldı ve bin Selman'a suçlamalar yöneltildi." ifadelerini kullandı.

Yerel basındaki haberlere göre ise Hanun, partisinin merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, "bu ziyaretin kötü bir şaka olmasını umut ettiğini" kaydetti.

El-Haber Gazetesi'nin haberine göre, bin Selman'ın sicilinden dolayı hükümeti böyle bir adım atma konusunda uyaran Hanun, Veliaht Prens'in ayrıca Yemen savaşında, Filistin halkının çektiği sıkıntılarda ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) fiyatları düşürme anlaşmasında da rol oynadığına işaret etti.

Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak 22 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve 25 Kasım'da Bahreyn'e geçmişti.

26 Kasım'da Mısır'a giden bin Selman'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşılamıştı. Veliaht Prens bir gün sonra Tunus'a geçmiş ve Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Suudi Veliaht Prens Selman'ın G-20 Zirvesi çerçevesinde başlattığı tur kapsamında Cezayir ve Moritanya'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor.