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Dünya

Cezayir'de doğal gaz patlaması: 8 ölü

Cezayir'in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti.

AA1 Şubat 2022 Salı 22:10 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 22:10
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Bölge Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Setif vilayetinin Ayn Vilman beldesinde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu çıkan yangının komşu 3 binaya daha sıçradığı bilgisi verilen açıklamada ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın parfüm depolama atölyesinde meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yangının civardaki bazı doğal gaz boru hatlarına zarar verdiği kaydedildi.

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