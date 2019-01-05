Cezayir'de düzensiz göçmen artışı yetkilileri endişelendiriyor

Ülke, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya artan göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen kriziyle mücadele ediyor.

Cezayir meclisinde düzensiz göçü yasaklayan ve hapisle cezalandıran yasanın 2009'da onaylanmasına rağmen, Cezayirliler her gün, Avrupa'ya göç etmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin batması haberleriyle uyanıyor.

Sosyal Bilimler Uzmanı Muhsin bin Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda artan düzensiz göçlerin nedenlerinin "ekonomik değil, sosyal ve psikolojik" olduğunu belirtti.

Bin Aşur, devletin göçmen kaçakçılarıyla mücadele etmek için çıkardığı kanunun yararlı olmadığını ve yasanın göç girişiminde bulunan gençleri korkutmadığını belirterek, "Düzensiz göçmenler hayatlarını tehlikeye atıyor ve yakalanmaları halinde hapiste yatmayı umursamıyorlar." dedi.

"Bugün Cezayir gençliğinin Avrupa'ya ölüm tekneleriyle gitmesi gerçek bir trajedidir." diyen Bin Aşur, Avrupa'ya göç etme dürtüsünün ekonomik değil, geleneğe dayalı, Avrupa'ya gitmiş kişileri taklit eden sosyal bir sorun olduğunun altını çizdi.

Bin Aşur, Cezayirli gençleri Avrupa'ya çeken şeyin, filmlerin ve dizilerin gösterdiği yaşam tarzı olduğuna dikkati çekti.

Cezayir yönetiminin, çeşitli sebeplerden dolayı gizli göçün artmasını engellemesinin imkansız olduğunu kaydeden Bin Aşur, ülkenin bin 200 kilometreyi aşan sahil şeridi bulunduğunu, bu kadar geniş sahanın kontrol edilemeyeceğini ve devletin balıkçı tekneleriyle kaçak göçmenleri taşıyan tekneleri ayırt etmesinin zor bir durum olduğunu vurguladı.

Gençlerle diyalog kapısı açılmalı

Kadın ve Gençlerin Geliştirilmesi ve Korunması Ulusal Derneği Başkanı Nadiye Dridi de Cezayir'deki düzensiz göçlerin son zamanlarda rekor düzeyde artışının ülkede yaşanan zor şartlardan kaynaklandığını söyledi.

2018'de endişe verici ve benzeri görülmemiş bir göç artışı olduğunu belirten Dridi, "Ben her zaman göç etmek isteyenlerle tanışıp konuşuyorum. Bana hayattan nefret ettiklerini, sosyal olarak dezavantajlı durumlarından bıktıklarını ve memleketlerinde işsiz kalmamak için göç seçeneğini tercih ettiklerini söylüyorlar." diye konuştu.

Yetkililerden, düzensiz göçmen kaçakçılarına ağır cezalar vermesini ve büyümekte olan göç dalgasını azaltmasını isteyen Dridi,, aynı zamanda gençlerle diyalog kapısını açma, gençlere yönelik proje ve yatırımlar oluşturmanın yanında onlara iş imkanları sağlama çağrısında bulundu.

Cezayir'de, 41 milyon nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini gençler oluştururken, yaklaşık yüzde 10 olan işsizlik oranının yüzde 30'u gençlerden oluşuyor.

Cezai yaptırımlar artık caydırıcı olmuyor

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç Dairesi Başkanı Hasan Kasimi, 24 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında, deniz yoluyla düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan ağlarla ilgili bir "soruşturma" olduğunu söylemişti.

Kasimi, büyüyen bu düzensiz göçmen krizinin artmasının, Cezayir'in batı sahilinde düzensiz göçmen kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmış yeni ağların ortaya çıkmasından kaynaklandığını kaydederek, bu durumun aşırı ve şiddetli bir hal alarak, ülkeyi ve aileleri etkileyen trajedilerle sonuçlandığını belirtmişti.

Cezai yaptırımların artık caydırıcı olmadığını kaydeden Kasimi, çevre ülkelerle işbirliği içinde bu kaçakçılık şebekesinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkati çekmişti.

Cezayir Savunma Bakanlığının internet sitesinde 2 Kasımda yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında düzensiz göç etmeye çalışan 650 kişinin engellendiği belirtilmişti.

Ağır bilanço: Yaklaşık 3 bin ölüm ve kayıp

Cezayir İnsan Hakları Derneği tarafından 18 Aralık'ta yayımlanan son raporda, 2 bin 160 düzensiz göçmenin 2018 başından bu yana boğularak hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu belirtilmişti.

Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla hazırlanan bir diğer raporda da 2015 ve 2018 yılları arasında yaklaşık 2 bin 817 kişinin düzensiz göç girişiminin engellendiği kaydedilmişti.

2009'dan bu yana yaklaşık 3 bin ölüm ve kaybın olduğu ifade edilen raporda, 2017'de 14 bin, 2018'de de 10 ayda 12 bin 700 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Cezayir İnsan Hakları Örgütüne göre, Avrupa ülkelerinden Cezayir'e gönderilenlerin sayısının ise yıllık olarak 5 binden fazla Cezayirliye ulaştığı kaydedilmişti.

İspanya Mülteciler Yüksek Komiserliği, 27 Kasım'da, ocak ve ekim ayları arasında 3 bin 599 Cezayirlinin deniz veya kara yoluyla İspanya’ya geçtiğini açıklamıştı.