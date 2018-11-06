Cezayir'de eski generaller 'geçici' olarak serbest kaldı

Yerel basında yer alan habere göre Buteflika'nın, yolsuzluk iddiasıyla yargılanan ve birkaç gün önce askeri mahkeme tarafından "geçici" olarak gözaltı kararı verilen 5 generalin akıbetiyle ilgili kararı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Buteflika, söz konusu generallerin "geçici" olarak serbest bırakılması talimatını verdi. Bazı basın organlarında ise tahliye kararı verilen general sayısının 3 olduğu bilgisi yer aldı.

Bir emniyet yetkilisi de generallerin Buleyde hapishanesinden ayrıldığını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Cumhurbaşkanlığına yakın En-Nehar televizyonu ise serbest bırakılmalarına karar verilen generallerin eski Jandarma Komutanı Menad Nevbe, eski İkinci Bölge Komutanı Said Bay ve eski Dördüncü Bölge Komutanı Abdurrezzak Eş-Şerif olduğunu, Savunma Bakanlığı Maliye Müdürü Bucuma Budevavir ile eski Birinci Bölge Komutanı Habib Şentuf'un gözaltında tutulmaya devam edeceğini açıkladı.

Buleyde beldesinde askeri soruşturma hakimi, 14 Ekim'de bir süre önce görevden alınan generaller ve bir albay hakkında geçici gözaltı kararı vermişti.

Söz konusu generallerin geçen eylülde görevden alınmasının ardından haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilmiş ve pasaportlarına da el konulmuştu.

Ordunun varlığını her alanda oldukça güçlü hissettirdiği Cezayir'de kısa süre önce görevlerinin başındaki generallerin yolsuzluk suçlamasıyla yargı karşısına çıkarılması alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor. Orduya ilişkin bu ve benzeri gelişmelerin genellikle basına yansımadığı ülkede, üst düzey subayların mahkemelerde yargılanması haberleri şaşkınlıkla karşılanıyor.

Son olarak 2015'te eski Terörle Mücadele Kuvvetleri Komutanı Hassan Ayet, görevden alındıktan sonra resmi belgeleri yok ettiği suçlamasıyla yargılanmış ve üç yıl hapse mahkum edilmişti.

Gelişmelere ilişkin Cezayir resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı. Ordudaki atamalar, yer değişimleri ve görevden almalar gibi alışılmadık durumlar, 2019'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık yapıldığı yorumlarına neden oluyor.