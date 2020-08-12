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Dünya

Cezayir'de eski Jandarma Genel Komutanı'na yakalama kararı

Cezayir Askeri Mahkemesi, eski Jandarma Genel Komutanı Tuğgeneral Gali Binkesir hakkında yakalama kararı aldı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:27
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Buleyde kenti Askeri İstinaf Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın Aralık ayında vefat eden Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih’in Genel Sekreteri Bonnuira Karmait, Binbaşı Derviş Hişam ile eski Jandarma Genel Komutanı Tuğgeneral Binkesir'in vatana ihanet suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Açıklamada, Karmait ve Hişam'ın tutuklu yargılanmasına kararı verilen duruşmada, firari durumdaki Binkesir hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Üç askerin devlet sırlarını başka bir ülkeye vermek iddiasıyla vatana ihanet suçlamasıyla yargılandığı ifade edilen açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Cezayir medyası, 2018 ve 2019 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı yapan Tuğgeneral Binkesir'in, görevinin sona ermesinden bu yana Avrupa'da olduğunu belirtiyor.

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