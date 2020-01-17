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Dünya

Cezayir'de gösteriler 48'inci haftasında ''yönetim sisteminde değişiklik'' talebiyle sürüyor

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi 'hukuk devleti için yönetim sisteminde köklü değişiklik' talebiyle gösteri düzenledi.

AA17.01.2020  20:54 - Güncelleme: 17.01.2020  20:54

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler, 48'inci haftasına girdi.

Ülkenin batısındaki Vahran ve doğusundaki Kosantine'nin yanı sıra kuzeyindeki birçok kentte binlerce Cezayirli, yönetim sisteminde köklü değişiklik talebiyle sokaklara çıktı.

Göstericiler, üzerinde "tutuklular serbest bırakılsın", "siyasetin ve medyanın önü açılsın", "samimi olmayan çözüm pazarlıklarının bir anlamı yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5'inci kez aday olmasıyla birlikte Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Ordunun "uyarısıyla" Buteflika Nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalsa da gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirildi. Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Polise ateş etmek isteyen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

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