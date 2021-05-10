İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2021 Pazartesi / 28 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2494
  • EURO
    10,0538
  • ALTIN
    487.079
  • BIST100
    1458.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir'de ''Hirak'' gösterileri için yeni şart
Dünya

Cezayir'de ''Hirak'' gösterileri için yeni şart

Cezayir'de 20 yıllık Buteflika döneminin sonunu getiren 'Hirak' gösterilerini önceden bildirme şartı getirildi.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:56
ABONE OL

Cezayir'de, "Hirak" adı verilen protesto hareketi kapsamındaki gösterilerin önceden bildirilmesi şart koşuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hirak gösterilerini düzenleyenler, sorumlu oldukları kişileri, geçecekleri yolları, başlangıç zamanını ve sloganlarını önceden bildirmekle yükümlüdür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bildirim şartının "yürüyüş güzergahında görülen sapmaların vatandaşları rahatsız etmesi" nedeniyle getirildiği ifade edilirken, aksi takdirde yapılan gösterilerin kanunlara aykırı sayılacağı uyarısında bulunuldu.

- CEZAYİR'DE HİRAK GÖSTERİLERİ

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle 22 Şubat 2019'da gösterilerine başlamıştı.

Buteflika sonrası da gösteriler devam etmiş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylemler Mart 2020'de sonlandırılmıştı.

Eylemlerin ikinci yılına rastlayan 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde gösteriler yeniden alevlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.