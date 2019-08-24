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Cezayir'de konserdeki izdiham Kültür Bakanı'nın istifasını getirdi

Cezayir'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği konserdeki izdihamın ardından Kültür Bakanı Meryem Mırdasi istifa etti.

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Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Mırdasi, istifasını geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e sundu.
 
İstifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.
 
Cezayir'de perşembe günü "Soolking" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Abderraouf Derradji'nin konserindeki izdihamda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Olaya ilişkin soruşturma açılmış, konser organizasyonundan sorumlu Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Sami bin eş-Şeyh Hüseyin görevinden alınmıştı. 
 
Cezayir kökenli Fransız rap müzik şarkıcısı Soolking, özellikle Cezayir ve Kuzey Afrika'daki gençler arasında geniş bir hayran kitlesine sahip.

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