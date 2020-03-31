Cezayir'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 44'e yükseldi

31 Mart 2020 Salı 20:00 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 20:00

Cezayir Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve koronavirüs testi pozitif çıkan 132 kişinin eklenmesiyle toplam vaka sayısının 716'ya yükseldiğini söyledi.

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür Fevrar, Cezayir'de koronavirüsün ortaya çıktığı 25 Şubat'tan bu yana en fazla vaka artışının bugün yaşandığını belirtti.

VALİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Öte yandan, Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısındaki Muasker vilayetinin Valisi Abdulhalik Sayude'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yerel basında, Vali Sayude'nin bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan en üst düzey hükümet yetkilisi olduğu paylaşıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkentin de aralarında olduğu 10 vilayette akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden Cezayir makamları, vakaların yüzde 40'tan fazlasının bulunduğu El-Buleyde vilayetinde de genel karantina uygulaması başlatmıştı.