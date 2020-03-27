İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4482
  • EURO
    7,125
  • ALTIN
    336.987
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir'de koronavirüs nedeniyle 9 vilayette kısmi sokağa çıkma yasağı
Dünya

Cezayir'de koronavirüs nedeniyle 9 vilayette kısmi sokağa çıkma yasağı

Cezayir hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında 9 vilayette daha akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

AA27 Mart 2020 Cuma 18:34 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:34
ABONE OL

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Betne, Setif, Konstantin, Tizi Vuzu, Bumerdas, Tibeze, El-Mediye, Vehran, El-Vadi vilayetlerinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 19.00-07.00 saatleri arasında 10 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Cezayir makamları, pazartesi günü salgının merkezi haline gelen El-Buleyde vilayetini karantina altına alarak şehre giriş çıkışları kapatmış, başkentte de 19.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatmıştı.

Cezayir’de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 367'ye ulaştı. Ülkedeki Kovid-19 vakalarının yarısının El-Buleyde vilayetinde bulunduğu belirtiliyor.

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi
AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.