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Dünya

Cezayir'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 425 oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 425'e yükselirken, Tunus'ta Kovid-19 vaka sayısı 949'a çıktı.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 14:03
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Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 425'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 126 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 3 bin 382'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, ülkede salgının merkezi haline gelen El-Buleyde kentinde ilk kez yeni vaka görülmediği aktarıldı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 949'a yükseldi.

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 38 olarak açıklanmıştı.

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