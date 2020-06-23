Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 861'e yükseldi

AA 23 Haziran 2020 Salı 21:42 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 21:42

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 861'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 157 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 12 bin 77'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 115 artarak 8 bin 674'e ulaştığı aktarıldı.

- KATAR



Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 1176 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, 1545 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, toplam vaka sayısının 89 bin 579, iyileşen kişi sayısının 71 bin 501 olduğu aktarıldı.

Ülkede en son Kovid-19 kaynaklı can kaybı 99 olarak açıklanmıştı.

- LÜBNAN



Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 19 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1622'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca, 54 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 1098'e çıktığını kaydetti.

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.