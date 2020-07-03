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Dünya

Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 937'ye yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 9 kişi daha yaşamını yitirirken, Ürdün'de 11 yeni vaka tespit edildi.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 20:54 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 20:54
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Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 937 oldu.

Vaka sayısının 413 artarak 15 bin 70'e çıktığı ülkede, 490 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 10 bin 832'ye ulaştı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 11 kişide daha virüs tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1147'ye yükseldiğini duyurdu.

İyileşen hasta sayısının 897'ye ulaştığını kaydeden bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 9 olduğunu yineledi.

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