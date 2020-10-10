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Dünya

Cezayir'de meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var

Cezayir'de meydana gelen doğal gaz patlamasından 5 kişi öldü 16 kişi yaralandı.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 19:45 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
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 Cezayir'in El-Beyad kentinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

El-Beyad Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Tarık er-Rakase Mahallesi'nde büyük bir doğal gaz patlaması meydana geldiği, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada ikişer katlı 2 binanın tamamen yıkıldığı, 6 binada hasar meydana geldiği ifade edildi.

Devlete ait enerji ve gaz şirketi Sonelgaz'dan yapılan açıklamada, patlamanın bir inşaat şirketinin bölgede yaptığı kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda tahribata ve sızıntıya yol açması sonucu yaşandığı kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde patlamanın çok güçlü olduğu ve kentte sarsıntı meydana getirdiği aktarıldı.

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, İçişleri, Sağlık ve Enerji B akanlarına bölgeyi ziyaret etme talimatı verdi.

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