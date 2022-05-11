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Dünya

Cezayir'de son bir haftada 6 terörist yakalandı

Cezayir, 4-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında ülkenin çeşitli bölgelerinde 6 teröristin yakalandığını duyurdu.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
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Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Ulusal Halk Ordusu, ülkenin çeşitli yerlerinde yürüttüğü farklı operasyonlarda teröre destek veren 6 unsuru yakalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada aynı dönemde yürütülen "kaçakçılıkla mücadele" operasyonlarında da Fas sınırından ülkeye sokulmaya çalışılan çeşitli türde yaklaşık 388 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 19 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada ülkenin farklı sınır bölgelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 178 kişinin yakalandığı, çok sayıda elektrikli araç ve gereçlere el konulduğu ifade edildi.

Ülkede El Kaide ve DEAŞ gibi silahlı terör örgütleri sınırlı da olsa yayılmayı sürdürüyor.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.

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