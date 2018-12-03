Cezayir'de Suudi Veliaht Bin Selman'ı karşılayan Başbakan'a tepki gösterildi

Mukri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Ahmed Uyahya, Suudi Arabistan Veliaht'ını karşılayarak Cezayir'in dış politika ilkelerini çiğnedi." ifadelerini kullandı

Abdurrezzak Mukri, ülkenin prestiji, çıkarları, ilke ve değerleri dikkate alınmaksızın böyle bir adımın atıldığını kaydetti.

Öte yandan Veliaht Prens'in ziyareti ülkedeki birçok çevrenin de eleştirilerine neden oldu. Bazı siyasi parti ve kişiler, uluslararası toplumda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir sırada yapılan ziyareti "zamansız" olarak nitelendirdi.

Veliaht olarak atanmasının ardından Cezayir'i ilk kez ziyaret eden Bin Selman, dün akşam başkentteki Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Ahmed Uyahya ve bazı kabine üyeleri tarafından karşılanmıştı.

Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna 22 Kasım'da çıkan Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin ve Moritanya'nın ardından Cezayir'e gelmişti.

Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.