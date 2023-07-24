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Dünya

Cezayir'de yaşanan felakette 15 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'in çeşitli kentlerinde devam eden orman yangınlarında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
Cezayir'de yaşanan felakette 15 kişi hayatını kaybetti
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Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece itibarıyla 16 kentte, 97 farklı noktada orman ve tarım arazilerinde yangın çıktığı, yangınların bir kısmının köylere de sıçradığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yangınlarda şu ana kadar 15 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı, 500 kişinin ise tahliye edildiği kaydedildi.

Mevcut durumda Bumerdas, Buveyra (Bouira), Tizi Vizu, Bicaya (Bejaia), Cicıl (Jijel)
ve Skikda gibi sahil kentlerinde orman yangınlarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek sürdüğü aktarıldı.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, dün ülkenin kuzeyindeki 7 kentte hava sıcaklıklarına bağlı orman yangınları çıktığını, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

Meteoroloji Kurumu da dün, mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşadığını açıklamıştı.

Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği beklentisiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini duyurmuştu.

Ülkede yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde de 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklar yaşanıyor.

  • orman yangınları
  • yaşam kaybı
  • yaralılar

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