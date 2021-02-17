Cezayir'de ''yönetimde köklü değişim'' talebiyle gösteri

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:31

Cezayir'in Bejaya ilinde yüzlerce kişi "yönetimde köklü değişim" ve eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren gösterilerde tutuklananların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

İnsan hakları savunucusu aktivistlerin sosyal medyadan yaptığı çağrılar üzerine, ülkenin doğusundaki Bejaya ilinin Harrata kentinde, 22 Şubat 2019'da başlayan ve eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren halk hareketinin yaklaşan yıl dönümü sebebiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Çok sayıda insan hakları savunucusu aktivistin de katıldığı eylemde göstericiler, "yönetim sisteminde köklü bir değişim" ve 22 Şubat 2019'da başlayan gösterilerde tutuklanan "fikir mahkumları" olarak nitelendirdikleri tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler ayrıca, Buteflika'nın istifasından sonra köklü bir değişiklik yapılmadığını ve rejim değişikliği taleplerini ifade eden sloganlar attı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun 19 Şubat 2020'de yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve yaklaşık bir yıldır devam eden gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı "milli gün" olarak ilan etmişti.

Tebbun açıklamasında, halk gösterilerinin başladığı 22 Şubat'ın her yıl "Halk ve Ordusu Arasında Demokrasi İçin Kardeşlik ve Birlik Günü" adıyla kutlanacağını ülke çapında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtmişti.

Cezayir'de 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk ayaklanması patlak vermişti.

Buteflika'nın "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etmesine rağmen protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması ve köklü bir değişim" talebiyle devam ediyor.